Путин заявил об уходе мировой торговли от принципов ВТО

Мировая торговая архитектура постепенно отходит от первоначальных принципов Всемирной торговой организации. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума.

По словам главы РФ, с начала XXI века количество двусторонних, региональных и мегарегиональных соглашений в сфере торговли выросло почти в четыре раза. Это, по его оценке, показывает, что прежняя универсальная модель всё больше уступает место отдельным форматам и блокам.

Путин отметил, что эрозию ВТО запустили те же страны, которые когда-то создавали эту систему. Речь, по его словам, идёт прежде всего о западных государствах.

Российский лидер связал эти процессы с общими изменениями в мировой экономике. На фоне перехода к многополярности прежние правила, которые долгое время работали в интересах узкой группы стран, всё чаще перестают устраивать растущее число участников мировой торговли.

Пленарное заседание ПМЭФ-2026 проходит в Санкт-Петербурге. Президент России Владимир Путин выступает на нём с ключевым докладом. В этом году форум принял гостей и экспертов из более чем 130 стран. Глава государства поприветствовал собравшихся и отметил, что ему приятно видеть столь представительный зал. По словам президента, это говорит о высоком интересе к площадке.