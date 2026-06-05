Без лишних посредников и в нацвалютах: Путин обозначил новые маршруты торговли в Евразии

Владимир Путин на ПМЭФ заявил, что в международной торговле всё активнее формируются новые логистические и финансовые механизмы. По словам президента, растут поставки без лишних посредников, расширяются расчёты в национальных валютах и открываются новые транспортные коридоры.

«Увеличиваются поставки без лишних посредников, развиваются расчёты в национальных валютах, открываются новые коридоры. В Евразии это коридор Север — Юг, трансарктический транспортный маршрут, связи через Каспий, Центральную Азию, Чёрное море, Дальний Восток. Все эти проекты, логистические маршруты являются реальными чертами сегодняшнего и, что важно, будущего развития», — сказал Путин на ПМЭФ.

Он подчеркнул, что такие маршруты уже становятся частью новой экономической реальности. Речь идёт не только о текущих поставках, но и о долгосрочной перестройке связей между странами.

Ранее Владимир Путин заявлял, что товарооборот РФ и Индии в ближайшие годы достигнет $100 млрд. У Москвы и Нью-Дели остаётся большой объём совместной работы. Сейчас двусторонняя торговля, как отметил Путин, находится примерно на уровне $58–60 млрд.