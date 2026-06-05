ПМЭФ-2026
Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 июня, 13:46

Без лишних посредников и в нацвалютах: Путин обозначил новые маршруты торговли в Евразии

Путин заявил о развитии новых транспортных коридоров в Евразии

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Владимир Путин на ПМЭФ заявил, что в международной торговле всё активнее формируются новые логистические и финансовые механизмы. По словам президента, растут поставки без лишних посредников, расширяются расчёты в национальных валютах и открываются новые транспортные коридоры.

«Увеличиваются поставки без лишних посредников, развиваются расчёты в национальных валютах, открываются новые коридоры. В Евразии это коридор Север — Юг, трансарктический транспортный маршрут, связи через Каспий, Центральную Азию, Чёрное море, Дальний Восток. Все эти проекты, логистические маршруты являются реальными чертами сегодняшнего и, что важно, будущего развития», — сказал Путин на ПМЭФ.

Он подчеркнул, что такие маршруты уже становятся частью новой экономической реальности. Речь идёт не только о текущих поставках, но и о долгосрочной перестройке связей между странами.

Доля БРИКС в глобальной экономике уже достигла 40%, заявил Путин
Доля БРИКС в глобальной экономике уже достигла 40%, заявил Путин

Ранее Владимир Путин заявлял, что товарооборот РФ и Индии в ближайшие годы достигнет $100 млрд. У Москвы и Нью-Дели остаётся большой объём совместной работы. Сейчас двусторонняя торговля, как отметил Путин, находится примерно на уровне $58–60 млрд.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • ПМЭФ-2026
  • Путин
  • Мировая экономика
  • Экономика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar