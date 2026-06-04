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4 июня, 17:38

Путин заявил о планах России и Индии выйти на товарооборот в $100 млрд

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что товарооборот РФ и Индии в ближайшие годы достигнет $100 млрд. Об этом он заявил на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств, проходящей в рамках ПМЭФ.

По словам главы государства, у Москвы и Нью-Дели остаётся большой объём совместной работы. Сейчас двусторонняя торговля, как отметил Путин, находится примерно на уровне $58–60 млрд.

«У нас много совместной работы. Мы уверены, что в ближайшие годы мы выйдем на 100 млрд долларов [по объёмам] товарооборота», — сказал президент.

Reuters: Индия отказалась от поставок попавшего под санкции СПГ из России
Reuters: Индия отказалась от поставок попавшего под санкции СПГ из России

Напомним, что Россия поставляет в Индию, в том числе, зенитные ракетные системы (ЗРС) большой и средней дальности С-400. Отмечено, что график поставок строго соблюдается.

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Полина Никифорова
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