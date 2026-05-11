Reuters: Индия отказалась от поставок попавшего под санкции СПГ из России

Индия отказалась от российского сжиженного природного газа (СПГ), который находится под санкциями США, даже несмотря на острый дефицит топлива, вызванный ближневосточным конфликтом. Как сообщает Reuters со ссылкой на информированный источник, предложение было отклонено.

Согласно данным журналистов, заместитель главы Министерства энергетики России Павел Сорокин в ходе визита в Индию 30 апреля получил уведомление об отказе Нью-Дели от приобретения сжиженного природного газа, находящегося под санкциями. Данное решение индийской стороны было объявлено на встречах с официальными лицами, в том числе с министром нефти Хардипом Сингхом Пури.

Это уже вторая встреча сторон за последние два месяца. Как сообщил один из источников, выгрузка сжиженного природного газа с российского завода, который находится под санкциями США, оказалась невозможной из-за позиции Индии. При этом именно Индия была указана как пункт назначения поставок в середине апреля.

Ранее Амин Нассер, возглавляющий саудовскую нефтяную корпорацию Saudi Aramco, сделал тревожное заявление в ходе телеконференции с инвесторами. По его словам, мир переживает самый масштабный энергетический кризис за всю историю наблюдений. Глава компании отметил, что шок начался ещё в первом квартале 2025 года и продолжает нарастать. При этом Saudi Aramco, как подчеркнул Нассер, демонстрирует высокую устойчивость в этих тяжелейших условиях. Он также заверил, что саудовская госкомпания способна достичь максимальной устойчивой добычи в 12 миллионов баррелей в сутки всего за три недели. Однако рынки всё равно лихорадит из-за внешних факторов, на которые Эр-Рияд повлиять не может.