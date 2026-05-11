Глава Saudi Aramco назвал нынешний энергокризис самым масштабным в истории

Амин Нассер, возглавляющий саудовскую нефтяную корпорацию Saudi Aramco, сделал тревожное заявление в ходе телеконференции с инвесторами. По его словам, мир переживает самый масштабный энергетический кризис за всю историю наблюдений.

Глава компании отметил, что шок начался ещё в первом квартале 2025 года и продолжает нарастать. При этом Saudi Aramco, как подчеркнул Нассер, демонстрирует высокую устойчивость в этих тяжелейших условиях.

«Серьёзные перебои в поставках ярко подчеркнули важность нефти и газа для мира. Это кризис, вызванный не спросом, а потребностью в поставках», — пояснил топ-менеджер.

Он также заверил, что саудовская госкомпания способна достичь максимальной устойчивой добычи в 12 миллионов баррелей в сутки всего за три недели. Однако рынки всё равно лихорадит из-за внешних факторов, на которые Эр-Рияд повлиять не может.

Ранее сообщалось, что японская компания Taiyo Oil закупила нефть у России на Сахалине. Причиной стал конфликт на Ближнем Востоке. Блокада Ормузского пролива вынудила Токио искать альтернативных поставщиков. Параллельно Объединённые Арабские Эмираты продолжают энергетическую «чистку». Абу-Даби вышел из ОПЕК и ОПЕК+. Теперь эмиратство покинуло Организацию арабских стран-экспортёров нефти. Эта структура существует с 1968 года.