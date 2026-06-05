Путин предложил отложить снижение порога выручки бизнеса для перехода на УСН

Президент России Владимир Путин предложил отложить дальнейшее снижение порога выручки бизнеса для перехода на упрощенную систему налогообложения и зафиксировать его на текущем уровне. Он озвучил это решение на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

«С текущего года понижен порог выручки для применения упрощённой системы налогообложения. Сейчас он составляет 20 миллионов рублей. В следующем году предполагается, что он будет 15 миллионов, ещё через год — 10 миллионов. Мы подробно обсуждали этот вопрос и с представителями бизнес-сообщества, и с председателем правительства. Вот что хотел бы сказать: считаю возможным отложить дальнейшее снижение порога выручки», — заявил глава государства на ПМЭФ-2026.