Глава ФНС обещал «посчитать» влияние отсрочки по снижению порога НДС на бюджет

Глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров заявил, что его ведомство оценит влияние на бюджет решения президента России Владимира Путина отложить дальнейшее снижение порога выручки бизнеса для уплаты НДС. Об этом он сказал журналисту кремлёвского пула Александру Юнашеву, покидая территорию Петербургского международного экономического форума.

Глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров в разговоре с журналистом кремлёвского пула Александром Юнашевым. Видео © Telegram / Юнашев LIVE

«Естественно, всё будет влиять. Любые изменения будут влиять на собираемость налогов. Мы будем считать», — пояснил Егоров.

При этом он не уточнил, о каких именно цифрах может идти речь. Ранее президент Владимир Путин предложил отложить снижение порога выручки для уплаты НДС — это должно было произойти с 1 июля 2026 года.

Также президент предложил на ПМЭФ вместе с деловыми объединениями проработать более комфортные условия для малого и среднего бизнеса в производственной сфере. Речь идёт о мерах поддержки для компаний, которые занимаются реальным выпуском продукции, создают рабочие места и участвуют в развитии промышленной базы страны.