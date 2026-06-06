Госдума возьмёт в работу поручения Путина с ПМЭФ: Володин назвал первые шаги

Госдума в ближайшее время обсудит, как законодательно исполнить поручения президента Владимира Путина, озвученные на Петербургском международном экономическом форуме. Об этом сообщил председатель нижней палаты Вячеслав Володин.

По его словам, этот вопрос вынесут на ближайшее заседание Совета Госдумы. Депутаты вместе с правительством должны будут определить порядок работы по приоритетным задачам.

«Владимир Владимирович поставил ряд задач, которые Государственной думе совместно с правительством предстоит решить в приоритетном порядке <…> На ближайшем Совете Государственной думы обсудим план законодательного обеспечения исполнения поручений нашего президента», — написал Володин в «Максе».

Среди ключевых тем он назвал закрепление механизма стажировок для получения первого профессионального опыта, перенос дальнейшего снижения порога выручки для перехода бизнеса с УСН на НДС, а также проработку льготных условий для малых и средних производственных предприятий.

Напомним, Путин на ПМЭФ предложил вместе с деловыми объединениями проработать более комфортные условия для малого и среднего бизнеса в производственной сфере. Речь идёт о мерах поддержки для компаний, которые занимаются реальным выпуском продукции, создают рабочие места и участвуют в развитии промышленной базы страны.