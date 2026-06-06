Глава Рабочей партии Великобритании Джордж Гэллоуэй после пленарного заседания ПМЭФ в беседе с РИА «Новости» назвал президента РФ Владимира Путина мастером, особо отметив мудрость его речи, а также качество и продолжительность вопросов и ответов.

«Он мастер, и в море европейской посредственности он выделяется ещё больше. Не только своей речью и её мудростью, но и качеством и продолжительностью вопросов и ответов», — сказал британский политик.

По его словам, ни один другой европейский лидер не смог бы справиться с такой сессией. Гэллоуэй добавил, что Путин в очередной раз продемонстрировал, почему люди во всём мире хотели бы иметь руководство, которое заботится о своей стране так, как он заботится о России.

Ранее лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что Владимир Путин «уложил Владимира Зеленского на лопатки» вместе с его европейскими спонсорами после того, как на ПМЭФ российский лидер ответил на открытое письмо главаря киевского режима. По мнению Слуцкого, президент США с трибуны форума расставил приоритеты: освобождение Донбасса и денацификация Украины, подчеркнув, что Россия не отказывается от переговоров, но не допустит террора против мирных граждан. Депутат назвал письмо Зеленского «бумажкой», а его поведение — «цирковым представлением» для европейских столиц.