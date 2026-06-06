Слуцкий: Путин уложил Зеленского на лопатки вместе с европейскими спонсорами

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в своём Telegram-канале прокомментировал ответ президента России Владимира Путина на открытое письмо главаря киевского режима Владимира Зеленского. Ранее на ПМЭФ российский лидер заявил, что пока не видит смысла в личной встрече.

«Путин уложил Зеленского «на лопатки». Вместе с его европейскими пиар-спонсорами «открытого письма». Президент России в ответ на «элементы хамства» укрофюрера и требования личной встречи заявил, что не видит пока смысла в этом», — написал Слуцкий.

По мнению депутата, с трибуны форума Путин расставил приоритеты в урегулировании конфликта: освобождение Донбасса и денацификация Украины. Россия не отказывается от переговоров, но не допустит террора в отношении мирных граждан.

Слуцкий назвал выступление президента мощным и исчерпывающим, а письмо Зеленского — «бумажкой». Он также заявил, что экс-комик устроил «цирковое представление» для европейских столиц в попытке заслужить одобрение из Брюсселя или с Елисейских полей.

Ранее Владимир Зеленский после выступления Владимира Путина на ПМЭФ заявил, что заслушал доклад СБУ о действиях за год на фронте и согласовал новые операции. Он также попытался раскритиковать позицию российского президента, заявив, что Россия якобы не стремится к завершению конфликта, а давление на неё должно усиливаться. Кроме того, экс-комик упомянул «улыбчивую» атмосферу в зале ПМЭФ и подчеркнул, что у России должно стать меньше денег, а давления — больше.