Песков: Переговоры России и США идут своим чередом, их ход не осложнился
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Диалог между Россией и США продолжается, и утверждения о его осложнении не соответствуют действительности. Об этом на полях ПМЭФ журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передаёт ТАСС.
«Он совершенно не осложнился. Диалог по имеющимся каналам ведётся», — сказал представитель Кремля.
Песков добавил, что пока этот диалог связан в основном с урегулированием вокруг Украины, и сейчас он поставлен на паузу.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Россия в перспективе ожидает визит спецпосланников США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. По его словам, возможность такой поездки рассматривается, однако конкретные сроки пока не согласованы.
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