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Регион
5 июня, 19:09

Песков: Переговоры России и США идут своим чередом, их ход не осложнился

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Диалог между Россией и США продолжается, и утверждения о его осложнении не соответствуют действительности. Об этом на полях ПМЭФ журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передаёт ТАСС.

«Он совершенно не осложнился. Диалог по имеющимся каналам ведётся», — сказал представитель Кремля.

Песков добавил, что пока этот диалог связан в основном с урегулированием вокруг Украины, и сейчас он поставлен на паузу.

«Не только Кушнер и Уиткофф»: Дмитриев заявил о многоплановом диалоге России и США
«Не только Кушнер и Уиткофф»: Дмитриев заявил о многоплановом диалоге России и США

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Россия в перспективе ожидает визит спецпосланников США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. По его словам, возможность такой поездки рассматривается, однако конкретные сроки пока не согласованы.

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Алена Пенчугина
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