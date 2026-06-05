Песков: Переговоры России и США идут своим чередом, их ход не осложнился

Диалог между Россией и США продолжается, и утверждения о его осложнении не соответствуют действительности. Об этом на полях ПМЭФ журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передаёт ТАСС.

«Он совершенно не осложнился. Диалог по имеющимся каналам ведётся», — сказал представитель Кремля.

Песков добавил, что пока этот диалог связан в основном с урегулированием вокруг Украины, и сейчас он поставлен на паузу.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Россия в перспективе ожидает визит спецпосланников США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. По его словам, возможность такой поездки рассматривается, однако конкретные сроки пока не согласованы.