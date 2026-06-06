Меркель вновь отказалась от роли посредника на переговорах с Москвой

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель исключила для себя роль посредника в возможных переговорах между Россией и Европейским союзом. В интервью Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung она объяснила это тем, что больше не располагает политической властью.

По её оценке, именно наличие полномочий является ключевым условием для переговоров с российским руководством. Меркель подчеркнула, что вопросами взаимодействия с Москвой должны заниматься те, кто сегодня обладает властью и легитимностью. По этой же причине она не намерена вмешиваться в обсуждение возможного возобновления диалога с Россией.

Вместе с тем Меркель дала понять, что не отказывается от консультативной роли. Она сообщила, что уже получает обращения за советом, однако не стала уточнять, кто именно к ней обращается. Комментируя свой прежний опыт, бывший канцлер напомнила о переговорах, предшествовавших заключению Минских соглашений по Украине. По её словам, ни она, ни бывший президент Франции Франсуа Олланд не стали бы поручать кому-либо вести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным вместо себя.

Меркель также вернулась к дискуссии о подходах Евросоюза к отношениям с Россией. Она напомнила, что на последнем саммите ЕС, в котором участвовала как канцлер Германии, предлагала создать формат диалога с Москвой. По её словам, тогда она исходила из того, что решение этого вопроса не следует полностью оставлять американской стороне. Однако инициатива поддержки не получила.

А ранее экс-канцлер Ангела Меркель заявила, что конфликт на Украине может завершиться через десять лет. В то же время она выразила надежду, что к тому моменту Украина станет независимым, свободным и суверенным государством. Кроме того, она и ранее высказывалась по поводу переговоров с Россией. По её словам, их должны вести политики, которые сейчас находятся у власти и несут прямую ответственность за принимаемые решения.