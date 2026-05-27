Рецепт незалежности: Меркель прогнозирует ещё 10 лет конфликта на Украине
Конфликт на Украине может завершиться через десять лет. Такой прогноз озвучила экс-канцлер Германии Ангела Меркель в прямом эфире канала WDR 1.
«Через 10 лет война на Украине, надеемся, закончится», — сказала она.
Экс-глава немецкого правительства выразила надежду, что к тому моменту Украина станет независимым, свободным и суверенным государством.
На Западе звучат и другие точки зрения. Например, экс-разведчик США Скотт Риттер предрёк Украине катастрофу уже в ближайшие летние месяцы. Причиной, по его словам, станут внутренние проблемы и разрушительная политика киевского режима, направленная против Москвы — страну одновременно разрывают военный кризис, падение экономики и демографический провал. Российский политолог счёл такой сценарий весьма вероятным, хоть и не во всех аспектах.
