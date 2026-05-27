Прогноз экс-разведчика США Скотта Риттера о гибели украинской нации текущим летом весьма реалистичен. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал политолог Дмитрий Журавлёв.

«Если рассматривать саму Украину, господин Риттер абсолютно прав. Украина точно проиграет, но вот будет ли это летом, осенью или зимой, я не берусь сказать. Украина — всё-таки отчасти тоже Россия, и они достаточно упёртые ребята, чтобы стоять до бессмысленного конца», — поделился аналитик.

По его словам, в течение года страна действительно проиграет на поле боя, рухнет экономика. Демография не исчезнет — украинцы заселят Европу. Все три фактора, названные Риттером, сработают. Вопрос только во времени.

Ранее Скотт Риттер заявил, что Украина уже этим летом может столкнуться с катастрофой из-за внутренних проблем и губительного антироссийского курса. По его словам, Незалежную одновременно давят военный кризис, экономический спад и демографическая яма.