Прекращение боевых действий на Украине станет для Владимира Зеленского политическим фиаско. Именно этим объясняется нежелание киевского руководства идти на переговоры, уверен бывший премьер-министр России Сергей Степашин.

Экс-глава правительства подчеркнул, что Зеленский понимает: завершение конфликта лишит его не только власти, но и, вероятно, самой возможности оставаться в большой политике в принципе. Поэтому он держится за продолжение войны, используя любые поводы, чтобы не допустить мирного урегулирования.

«Мир для Зеленского неприемлем, потому что для него это будет политическим, а может, и не только политическим концом... Поэтому он цепляется до последнего за войну», – заявил Степашин в интервью РИА «Новости».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров отметил, что за год, прошедший после саммита РФ – США на Аляске, поведение киевского режима и западных стран не только не улучшилось, но и стало более вызывающим. По словам министра, никакого прогресса в действиях Киева и его союзников не наблюдается. Напротив, их риторика и шаги становятся всё более агрессивными и наглыми, что Москва будет обязательно учитывать в будущих переговорах.