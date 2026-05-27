Украина уже этим летом может столкнуться с катастрофой из-за внутренних проблем и губительного антироссийского курса. Такой прогноз дал бывший разведчик Вооружённых сил США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Deep Dive.

«Леди и джентльмены, приготовьтесь увидеть нечто страшное в течение этого лета — смерть нации», — заявил он.

Риттер считает, что киевский режим подошёл к опасной черте сразу по нескольким направлениям. По его оценке, страну одновременно давят военный кризис, экономический спад и демографическая яма. А в ответ на продолжающиеся попытки ударить по территории России та лишь сильнее добивает Незалежную.

Ранее Виктор Медведчук, лидер движения «Другая Украина», предрёк Незалежной исчезновение в культурном и политическом плане. Причиной он назвал многолетнюю целенаправленную политику Киева на сближение с Евросоюзом, которая буквально ведёт страну к вымиранию. Политик отметил, что даже на самой Украине уже понимают: будущие украинцы могут стать «смесью индуса, бангладешца и так далее» из-за исчезновения нации и заселения территории мигрантами.