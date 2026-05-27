27 мая, 07:31

Медведчук предрёк исчезновение Украины

Обложка © ТАСС / Ирина Яковлева

Киев долгое время проводил целенаправленную политику навстречу Евросоюзу, что буквально привело страну к вымиранию. Укриану ждёт печальный итог — исчезновение в культурном и политическом виде. Об этом предупредил глава движения «Другая Украина», бывший лидер запрещённой в стране партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

«Европейский путь» привёл украинский народ к вымиранию и смене этнической принадлежности населения», говорится в его тексте на сайте движения.

Медведчук заметил, что даже в самой Незалежной уже понимают, что будущие украинцы могут стать «в какой-то степени смесью индуса, бангладешца и так далее», причиной тому окажется вымирание самой нации и заселение территорий приезжими. При этом, по его словам, киевские власти вообще не беспокоятся на предмет сохранения культуры или идентичности. Более того — уничтожают свою историю и переписывают её.

Нынешние украинцы — это не отдельная нация, а просто те, кто «подчиняется Зеленскому и платит налоги его коррупционной власти», подчеркнул политик. Он резюмировал, что Украина окажется размытой и уничтоженной как отдельная единица на карте, а её власти просто разграбят всё, что ещё можно унести из страны.

«Какая при этом будет Украина? Да никакая она не будет, она исчезнет в культурном и политическом смысле, чего эта преступная власть практически уже добилась», — заключил Медведчук.

«Кровавый клоун попал в клещи»: Медведчук разрушил надежды Зеленского на светлое будущее

Ранее Медведчук сообщил, что Владимир Зеленский стал неудобен даже собственному окружению, которое может принять силовые меры для его отстранения. Политик подчеркнул, что оценка ситуации в высших эшелонах власти Украины ориентирована на ограничение любых информационных и политических угроз, исходящих от неожиданных заявлений или утечек.

Татьяна Миссуми
