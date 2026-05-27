Киев долгое время проводил целенаправленную политику навстречу Евросоюзу, что буквально привело страну к вымиранию. Укриану ждёт печальный итог — исчезновение в культурном и политическом виде. Об этом предупредил глава движения «Другая Украина», бывший лидер запрещённой в стране партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.



«Европейский путь» привёл украинский народ к вымиранию и смене этнической принадлежности населения», — говорится в его тексте на сайте движения.

Медведчук заметил, что даже в самой Незалежной уже понимают, что будущие украинцы могут стать «в какой-то степени смесью индуса, бангладешца и так далее», причиной тому окажется вымирание самой нации и заселение территорий приезжими. При этом, по его словам, киевские власти вообще не беспокоятся на предмет сохранения культуры или идентичности. Более того — уничтожают свою историю и переписывают её.

Нынешние украинцы — это не отдельная нация, а просто те, кто «подчиняется Зеленскому и платит налоги его коррупционной власти», подчеркнул политик. Он резюмировал, что Украина окажется размытой и уничтоженной как отдельная единица на карте, а её власти просто разграбят всё, что ещё можно унести из страны.

«Какая при этом будет Украина? Да никакая она не будет, она исчезнет в культурном и политическом смысле, чего эта преступная власть практически уже добилась», — заключил Медведчук.

Ранее Медведчук сообщил, что Владимир Зеленский стал неудобен даже собственному окружению, которое может принять силовые меры для его отстранения. Политик подчеркнул, что оценка ситуации в высших эшелонах власти Украины ориентирована на ограничение любых информационных и политических угроз, исходящих от неожиданных заявлений или утечек.