Путин призвал создать более комфортные условия для МСП в производстве

Президент России Владимир Путин на ПМЭФ предложил вместе с деловыми объединениями проработать более комфортные условия для малого и среднего бизнеса в производственной сфере. Речь идёт о мерах поддержки для компаний, которые занимаются реальным выпуском продукции, создают рабочие места и участвуют в развитии промышленной базы страны.

«Предлагаю вместе с представителями деловых объединений продумать льготные и более комфортные условия для малого и среднего бизнеса в производственных сферах. Считаю, что это позитивно отразится и на создании более справедливой конкурентной деловой среды», — сказал глава государства.

Ранее Владимир Путин заявлял, что современный бизнес зачастую превращается в настоящее созидание. По его словам, вокруг предпринимателей формируется более удобная городская среда и даже целые населённые пункты, комфортные и привлекательные для жизни.