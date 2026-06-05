Путин: Современное предпринимательство — это созидание, его нужно поддержать

Владимир Путин на пленарной сессии ПМЭФ заявил, что современный бизнес зачастую превращается в настоящее созидание. По его словам, вокруг предпринимателей формируется более удобная городская среда и даже целые населённые пункты, комфортные и привлекательные для жизни.

Глава государства привёл в пример уже существующие проекты. Он считает правильным поддержать новаторские подходы частных инвесторов и дать им «больше творческой свободы» — через новые экономические и строительные решения.

Ранее Владимир Путин на пленарной сессии ПМЭФ-2026 заявил: дальнейший уверенный рост зарплат должен быть связан прежде всего с повышением производительности труда на основе современных технологий и сильной инженерной школы. Глава государства также подчеркнул важность трудовой мобильности для поиска более высокооплачиваемой работы в стратегических отраслях.