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5 июня, 14:07

Путин заявил о мировом лидерстве России в атомной энергетике

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Россия удерживает мировое лидерство в атомной энергетике. Как заявил президент Владимир Путин на пленарной сессии ПМЭФ, более 80% всех строящихся на планете АЭС реализуется при участии «Росатома».

«Мы также лидируем в такой сложной сфере, как атомная энергетика. Более 80% строительных проектов АЭС на мировом рынке реализуются при участии Росатома», — сказал он.

По его словам, страна обладает также серьёзными инженерными и технологическими заделами в сфере управления водно-энергетическим балансом. Это направление приобретает всё большее значение и в Азии, и в Африке, и в мире в целом.

Путин: Запад специально создал глобальный механизм по выкачиванию ресурсов
Путин: Запад специально создал глобальный механизм по выкачиванию ресурсов

Ранее Владимир Путин назвал три ключевые технологии, которые уже сейчас определяют вектор глобальных перемен. По его словам, именно технологический прогресс является главным двигателем происходящих изменений. Первое направление — искусственный интеллект, способный обрабатывать колоссальные массивы данных и находить оптимальные решения в любой сфере. Второе — автономные системы, которые резко повышают производительность труда и трансформируют целые отрасли. Третьим драйвером президент назвал платформенные решения.

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Юлия Сафиулина
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