Путин заявил о мировом лидерстве России в атомной энергетике

Россия удерживает мировое лидерство в атомной энергетике. Как заявил президент Владимир Путин на пленарной сессии ПМЭФ, более 80% всех строящихся на планете АЭС реализуется при участии «Росатома».

«Мы также лидируем в такой сложной сфере, как атомная энергетика. Более 80% строительных проектов АЭС на мировом рынке реализуются при участии Росатома», — сказал он.

По его словам, страна обладает также серьёзными инженерными и технологическими заделами в сфере управления водно-энергетическим балансом. Это направление приобретает всё большее значение и в Азии, и в Африке, и в мире в целом.

Ранее Владимир Путин назвал три ключевые технологии, которые уже сейчас определяют вектор глобальных перемен. По его словам, именно технологический прогресс является главным двигателем происходящих изменений. Первое направление — искусственный интеллект, способный обрабатывать колоссальные массивы данных и находить оптимальные решения в любой сфере. Второе — автономные системы, которые резко повышают производительность труда и трансформируют целые отрасли. Третьим драйвером президент назвал платформенные решения.