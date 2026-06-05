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5 июня, 13:48

Путин: Запад специально создал глобальный механизм по выкачиванию ресурсов

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что сложившаяся модель глобального развития фактически работала на формирование зависимости и перераспределение ресурсов в пользу ограниченного круга центров влияния. С таким заявлением глава государства выступил на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума.

По словам Путина, на протяжении десятилетий мировая экономика строилась вокруг небольшого числа финансовых центров, технологических платформ, логистических маршрутов и резервных валют. Такая система преподносилась как универсальная и нейтральная модель, одинаково подходящая для всех государств, но на деле всё было не так.

«То есть, по сути, это была специально созданная система зависимости или выкачивания ресурсов», — подчеркнул российский лидер.

Глава государства также указал на необходимость формирования более справедливых принципов международного экономического взаимодействия в условиях меняющегося мирового порядка.

Доля БРИКС в глобальной экономике уже достигла 40%, заявил Путин
Доля БРИКС в глобальной экономике уже достигла 40%, заявил Путин

В ходе выступления на ПМЭФ Путин также подчеркнул, что мир становится более справедливым, когда экономический рост охватывает всё больше стран, а возможности получают миллиарды людей, которые раньше были на периферии глобальной экономики.

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Александра Вишнякова
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