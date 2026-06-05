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5 июня, 13:58

Путин назвал три технологии, определяющие будущее человечества

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Главный двигатель глобальных перемен — это технологический прогресс. Аналитики выделяют три ключевые технологии, которые уже меняют жизнь людей, работу предприятий и управление государством, заявил президент РФ Владимир Путин на ПМЭФ.

Первое — искусственный интеллект. Он обрабатывает огромные объёмы данных и помогает находить лучшие решения в любой сфере, отметил глава государства.

Второе — это автономные системы, которые кардинально повышают производительность труда, меняют целые отрасли экономики, указал политик.

«И, наконец, третье — это платформенные решения, которые позволяют участникам рынка напрямую, в реальном времени и в автоматическом режиме обмениваться информацией и заключать сделки», — добавил он.

Путин: Запад специально создал глобальный механизм по выкачиванию ресурсов
Путин: Запад специально создал глобальный механизм по выкачиванию ресурсов

В противовес всему этому Владимир Путин ставит политику европейской бюрократии, которая, по его словам, весьма недальновидна и вредна для мира. Президент указал на кризис на энергетических рынках и искусственное обострение ситуации в отдельных регионах, в частности на Ближнем Востоке.

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Владимир Озеров
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