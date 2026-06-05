Агрессивный курс европейской бюрократии нельзя назвать дальновидным — подобные действия лишь ускоряют потерю влияния ЕС в глобальной экономике и расшатывают систему международной безопасности. Об этом президент РФ Владимир Путин сообщил, выступая на сессии ПМЭФ-2026.

Владимир Путин заявил на ПМЭФ-2026, что политика евробюрократии ведёт к утрате позиций. Видео © Life.ru

Глава государства обратил внимание собравшихся на кризис на энергетических рынках и искусственное нагнетание обстановки в ряде регионов, в частности на Ближнем Востоке. По словам российского лидера, всё это — прямое следствие поведения евробюрократии.

Он также отметил, что агрессивная риторика местных чиновников уже привела к ослаблению позиций Европы в мировой экономике и ставит под угрозу глобальную стабильность.

Ранее Life.ru рассказывал о том, что пленарное заседание на ПМЭФ-2026 проходит с участием президента России Владимира Путина, который выступает с ключевым докладом. В дискуссии также участвуют лидеры Узбекистана, Танзании, зампред КНР и принц Саудовской Аравии.