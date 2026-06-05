Зарплаты должны расти не на бумаге: Путин назвал условие для повышения доходов

Президент России Владимир Путин заявил, что дальнейший уверенный рост зарплат должен быть связан прежде всего с повышением производительности труда. Об этом глава государства сказал на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума.

По словам главы РФ, важную роль здесь играет эффективная организация производства на основе современных технологических решений и сильной российской инженерной школы.

Отдельно Путин затронул тему трудовой мобильности. Он отметил, что специалист должен иметь возможность найти более современную и высокооплачиваемую работу на новом предприятии в другом регионе страны. Глава государства подчеркнул, что особенно важно развивать такую мобильность там, где потребность в кадрах наиболее высокая, а производство связано с растущими стратегическими отраслями.

Ранее на ПМЭФ президент России Владимир Путин заявил, что экономический рост в стране должен быть сбалансированным, опираться на внутренний спрос и сопровождаться дальнейшим снижением инфляции. По словам главы государства, инфляция в России уже заметно замедлилась и продолжает снижаться. По прогнозу, в текущем году она может приблизиться к уровню 5,2%.