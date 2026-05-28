Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке
Путин в Казахстане

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 мая, 02:00

HR-эксперт назвала фразы, которые помогут добиться повышения зарплаты

Обложка © Chat GPT

Обложка © Chat GPT

Два года на одной должности, результаты есть, а зарплата не меняется. Директор по персоналу подразделения «Полимерные мембраны и PIR» компании ТЕХНОНИКОЛЬ Екатерина Кириллова в беседе с Life.ru рассказала, какие ошибки сотрудники чаще всего совершают при разговоре о повышении дохода.

«Во время обучения в вузе есть поговорка: сначала ты работаешь на зачётку, а потом зачётка работает на тебя. В карьере ситуация похожая. Сначала необходимо проявить себя: браться за новые проекты, расширять зону ответственности, включаться в работу с другими подразделениями», — объяснила Кириллова.

По словам эксперта, именно таких сотрудников руководство чаще замечает и продвигает. В этом случае разговор о повышении зарплаты уже подкреплён конкретными результатами и аргументами.

Россиянам напомнили о дополнительном отпуске при ненормированном режиме работы
Россиянам напомнили о дополнительном отпуске при ненормированном режиме работы

Однако если вопрос повышения дохода актуален уже сейчас, не стоит строить разговор с позиции «мне нужны деньги». Гораздо эффективнее делать акцент на своей ценности для компании и готовности брать на себя дополнительные задачи.

Вместо фразы «Мне нужно больше денег» эксперт советует говорить: «Я готов взять на себя ответственность за новый проект или направление». Вместо сравнения с коллегами — «За последний год я реализовал несколько проектов, вот результаты. Как это может повлиять на уровень моего дохода?» А вместо «Я здесь уже два года, пора повышать зарплату» — «Я хочу продолжать развиваться в компании. Что мне нужно сделать, чтобы выйти на следующий уровень дохода?»

«Важно донести до руководителя, что сотрудник готов развиваться и брать на себя больше ответственности или полномочий. В таком случае руководители чаще предлагают конкретные варианты роста», — отметила Кириллова.

Эксперт также рекомендует обращать внимание на «красные флаги». Если руководитель в ответ на спокойную и аргументированную позицию ограничивается фразами вроде «потом посмотрим» или «сейчас не время», не стоит бесконечно тратить силы на уговоры. Возможно, имеет смысл вернуться к разговору позже или рассмотреть другие проекты внутри компании.

Сначала работаешь на зачётку, а потом на заводе: Зумеры уходят в колледжи ради высоких зарплат
Сначала работаешь на зачётку, а потом на заводе: Зумеры уходят в колледжи ради высоких зарплат

Ранее Life.ru писал, что количество вакансий на сайтах не всегда отражает реальную ситуацию на рынке труда. По словам экспертов, более показательным критерием остаётся конверсия откликов в реальные офферы, а значительная часть объявлений сегодня представляет собой информационный шум.

Больше материалов о проблемах и достижениях общества — в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Ольга Годуненко
  • Новости
  • Только на LIFE
  • Комментарии Лайфу
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar