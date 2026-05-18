«Вакансии-пустышки» заполонили рынок труда в России

Количество вакансий на сайтах не отражает реального состояния рынка труда. Реальную картину показывает конверсия откликов в офферы (предложения о работе), а она сейчас на историческом минимуме. Об этом «Газете.ru» рассказала эксперт Наталья Гладышева.

По её словам, лишь 10–30% объявлений релевантны. Остальное — информационный шум. Соискатель отправляет 5–8 откликов в день, получает формальные отписки («рассмотрим», «свяжемся») или вообще тишину. Даже после успешного собеседования обещают перезвонить, но приходит отказ.

Истинная причина: большинство позиций — это кадровый резерв или уже закрытые вакансии. Из семи откликов активно требуют закрытия только один-два.

Гладышева привела пример: IT-руководитель с 25-летним опытом, получая сотни просмотров резюме, сталкивался с «нулевой» статистикой откликов. После проработки более 80 вакансий (с обратной связью «приостановлено», «закрыто внутренним кандидатом», «формируем пул») выход на работу состоялся только через два месяца.

Вывод эксперта: не стоит слепо рассылать отклики. Лучше проявить проактивный подход и напрямую обращаться в кадровые службы компаний. Так вы получите реальный статус вакансии.

