300 человек на одну вакансию: HR-эксперт назвал самые неперспективные профессии

Российские абитуриенты при выборе профессии должны оценивать перспективы развития трудового рынка, чтобы в будущем оставаться востребованными специалистами. Так, журналистика и филология постепенно теряют позиции, рассказал Life.ru HR-эксперт, руководитель международного кадрового агентства АМАЛКО Гарри Мурадян.

Первое направление, к сожалению, журналистика. Примерно на одну вакансию приходится порядка 300 выпускников. Это большая проблема, потому что конкуренция супервысокая. Следующие — это филологи и лингвисты. Да, сейчас это нужно для того, чтобы обучить ИИ и подготовить языковые модели к обучению нейронных сетей. Но в ближайшее время, к сожалению, это вообще перестанет быть нужным кому-либо Гарри Мурадян HR эксперт, руководитель международного кадрового агентства АМАЛКО

По мнению эксперта, не удастся получить высокую зарплату в сфере культурологии, которая остаётся на уровне экскурсоводов, а само направление давно загибается. Затем в зоне риска идут преподаватели литературы. Сейчас наблюдается их профицит, специалистов очень много, а спрос на них падает, отметил аналитик. Менеджмент — это тоже направление, которое сейчас не особо в фаворе, потому что достаточно большое количество менеджеров уже есть на рынке.

Далее идут дизайнеры — создание интерьеров в наши дни стало лёгкой задачей для искусственного интеллекта. И, наконец, преподаватели физкультуры, тренеры. Там конкуренция тоже очень большая, уточнил Мурадян. «Если ты тренер без связей, всё, на что ты можешь претендовать, это 30 тысяч рублей и не больше», — резюмировал он.

Ранее эксперт объяснил, почему учиться в столице на 50% дороже, чем в регионе. Стоимость платного обучения в российских вузах складывается из зарплат преподавателей, материально-технической базы, спроса на специальности и «бренда» учебного заведения, а государство намеренно сокращает бюджетные места на гуманитарных направлениях, перенасыщая рынок инженерами и IT-специалистами.