12 мая, 14:18

В России выросли зарплаты учителей — опубликован рейтинг регионов с самыми высокими доходами

Обложка © Life.ru

Средняя зарплата учителей в России по итогам апреля 2026 года составила 60,7 тыс. рублей. Это на 2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу hh.ru.

Самые высокие медианные предложения в вакансиях для педагогов зафиксированы в Москве — 96,8 тыс. рублей. В Приморском крае учителям предлагают 75 тыс. рублей. В Московской области показатель составил 72,5 тыс. рублей, в Санкт-Петербурге — 71,8 тыс. рублей.

Также в число регионов с самыми высокими предложениями вошёл Ханты-Мансийский автономный округ — Югра. Там медианная зарплата для учителей достигла 67,5 тыс. рублей.

Работающим пенсионерам назвали зарплату для максимального перерасчёта в августе

Ранее Life.ru сообщал, что в шести отраслях зарплаты россиян превысили 1 млн рублей. Лидером по этому показателю стал Крым, где специализированные дизайнеры зарабатывали в среднем по 1,4 миллиона рублей.

Полина Никифорова
