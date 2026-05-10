В шести отраслях России средние зарплаты превысили 1 млн рублей

Сразу шесть профессиональных сфер в семи субъектах Российской Федерации обеспечили своим сотрудникам в феврале среднемесячный доход, превысивший отметку в один миллион рублей. Лидером по этому показателю стал Крым, где специализированные дизайнеры зарабатывали в среднем по 1,4 миллиона рублей. Об этом сообщает РИА Новости, проанализировавшее официальные статистические данные.

Наиболее часто зарплаты, превышающие миллион рублей, наблюдались у сотрудников холдингов. В Костромской области такие работники в среднем получали 1,3 миллиона рублей, в Ярославской — 1,2 миллиона, а в Мурманской — ровно один миллион.

Возведением инженерных конструкций в Республике Алтай занимались строители, чей средний месячный доход также достигал 1,3 миллиона рублей. А трудившиеся в нефтегазовой сфере жители Санкт-Петербурга зарабатывали в среднем по 1,25 миллиона рублей в месяц.

Не отставали и московские показатели: в табачном производстве столицы средняя зарплата равнялась 1,1 миллиона рублей, а в секторе управления фондами — 1,05 миллиона.

В РИА «Новости» разъяснили, что среднемесячный начисленный заработок считают до удержания налогов, с включением премий, а также с учётом доходов всех работников, включая тех, кто получает сверхвысокие суммы.

Ранее Life.ru писал, что в России в девяти отраслях средняя зарплата превышает 150 тысяч рублей. Абсолютным лидером стали табачные производства. Сотрудники этих предприятий в конце зимы получали по 355 тысяч рублей.