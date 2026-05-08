Совет директоров ЦБ призвал уволить больше людей, чтобы зарплаты росли

Российский рынок труда переходит к равновесному состоянию медленно и неравномерно из-за нерационального перераспределения кадров. К такому заключению пришли члены совета директоров Банка России на последнем заседании, что зафиксировано в резюме дискуссии о ключевой ставке, опубликованном 7 мая.

«На рынке труда появились более выраженные признаки снижения напряженности. Планы бизнеса по найму сотрудников и индексации заработных плат в 2026 году стали более сдержанными. Сократилась доля предприятий, испытывающих дефицит кадров, – она достигла минимальных значений со 2 квартала 2023 года», – сказано в документе.

Влияние кадрового фактора на рост издержек бизнеса также постепенно снижается. Однако в документе ЦБ указывается, что у ряда компаний дефицит персонала всё ещё сохраняется. А другие организации не спешат увольнять лишних людей: они уже пережили острую нехватку рабочей силы в прошлые годы и боятся, что после сокращений восстановить штат в будущем будет крайне сложно.

Это приводит к неэффективному распределению рабочей силы, когда одни компании не могут увеличить выпуск из-за нехватки кадров, а другие продолжают нести издержки по удержанию персонала. По оценке ЦБ, ответ на это рынок труда адаптируется, в первую очередь, через замедление роста заработных плат и премий, а также расширение неполной занятости. Возвращение рынка труда к сбалансированному состоянию происходит медленно и неравномерно, что затрудняет быструю реакцию занятости и безработицы на замедление экономики.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что Россия впервые в своей новейшей истории столкнулась с беспрецедентным дефицитом рабочей силы. Она подчеркнула, что такая ситуация абсолютно нова для страны и серьёзно влияет на всю экономику.