Кому в России платят больше 150 тысяч: названы девять отраслей

В России в девяти отраслях средняя зарплата превышает 150 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на статистические данные.

Абсолютным лидером стали табачные производства. Как ранее сообщало агентство, сотрудники этих предприятий в конце зимы получали по 355 тысяч рублей.

Заработок свыше 200 тысяч также фиксировался у финансистов, страховщиков, специалистов по добыче нефти и газа, работников IT-сферы и воздушного с космическим транспортом.

В диапазоне от 150 до 200 тысяч находились доходы персонала международных организаций (182 тысячи), занятых в добыче металлических руд (168 тысяч), научных работников (156 тысяч) и сотрудников производств нефтепродуктов (152 тысячи).

Для сравнения, в среднем по стране начисленная зарплата в феврале составляла 103,9 тысячи рублей.

Изучалась среднемесячная начисленная заработная плата до вычета налогов с учётом премий. Показатель охватывает доходы всех работников организаций, включая специалистов со сверхвысокими окладами.

Ранее Life.ru рассказывал, что зарплаты начальников в России за 10 лет выросли с 60 до 178 тысяч. Самая высокая планка — у топ-менеджеров высшего звена, чей доход в 2025-м сложился в 281 тысячу рублей.