В России появилась вакансия музы с зарплатой до 100 тысяч рублей

Вакансию музы разместили на рекрутинговом сервисе SuperJob. Об этом сообщает РИА «Новости». Работодателем выступил музыкант. В необычные обязанности входит написание милых утренних сообщений и вдохновение на новые песни.

Также муза должна вдохновлять на странные романтичные поступки и давать возможность превращать смелые идеи в видео. Среди ключевых требований — хорошее чувство юмора, загадочность и умение быть свободной, понятной и немного недоступной.

Работодатель обещает оплату до 100 тысяч рублей в месяц. В качестве дополнительных условий указаны спонтанные походы в кафе, театры и кино, а также цветы без повода. В объявлении отмечается, что кандидатка должна уметь исчезать без объяснений и получать странные сообщения посреди ночи.

Ранее компания по производству кормов из Нью-Йорка открыла вакансии нюхателя собачьего дыхания и собачьего целователя. Первым сотрудникам предлагают зарплату 1000 долларов в час. Сотрудники будут тестировать жевательные лакомства, которые освежают дыхание собак, и работать в парках. В описании вакансии указано, что нюхатель должен отбирать самых пахучих собак в городе и фиксировать особенности их дыхания. Второй кандидат будет принимать поцелуи щенков и оценивать реакцию животных на лакомства.