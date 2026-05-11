«Бренд» вуза, зарплаты и дорогие приборы: Эксперт объяснила, почему учиться в столице на 50% дороже, чем в регионе

Стоимость платного обучения в российских вузах складывается из зарплат преподавателей, материально-технической базы, спроса на специальности и «бренда» учебного заведения, а государство намеренно сокращает бюджетные места на гуманитарных направлениях, перенасыщая рынок инженерами и IT-специалистами. Об этом сообщила «Вечерней Москве» член Общественного совета при Министерстве науки и высшего образования России Инна Литвиненко.

Основная статья расходов (50–60% себестоимости) — оплата труда профессорско-преподавательского состава, уровень которой варьируется от региона. Также влияет статус вуза: столичные университеты добавляют 30-50% к цене по сравнению с региональными.

На стоимость также сильно влияет необходимость дорогого оборудования. Поэтому в 2025/26 году цены на клиническую медицину, инженерные и космические специальности выросли больше всего.

«Экономисту не нужно дорогое оборудование: все его знания и навыки можно получить и отточить, условно, с помощью бумаги и ручки. А вот людям, изучающим ядерные технологии, архитектуру, клиническую медицину и ИT, требуются лаборатории, программное обеспечение и современное оборудование», — пояснила Литвиненко.

Повышение цен также стимулирует ажиотажный спрос. Экономика и юриспруденция остаются популярными у абитуриентов, но государство сокращает на них бюджетные места, что провоцирует рост стоимости платных услуг.

Престиж вуза работает как гарантия качества на рынке труда. Работодатели готовы доплачивать 20-30% к зарплате выпускникам топовых университетов, проходящих дополнительные активности и стажировки.

Минобрнауки перераспределяет бюджетные места в пользу технических и инженерных специальностей для достижения технологического суверенитета, остро нуждаясь в «рабочих руках» у станка. Рынок перенасыщен менеджерами и юристами, которые часто вынуждены переучиваться.

Ранее Министерство просвещения РФ поддержало утверждённый Рособрнадзором порядок досмотра участников ЕГЭ. По новым правилам, организаторы экзаменов и сотрудники охраны не имеют права трогать школьников и их личные вещи. Речь идёт о нашумевшем запрете на физический контакт при досмотре перед госэкзаменами в 2026 году.