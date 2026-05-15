Неврологи, бухгалтеры и косметологи могут рассчитывать на самые высокие доходы в Москве

Аналитики изучили вакансии на сайте и выяснили, какие зарплаты предлагают в крупных городах России в мае. Самые высокие показатели получились в Москве, Петербурге и других «миллионниках».

Москва — лидером стал врач-невролог с зарплатой от 400 тысяч рублей. Также в пятёрку вошли: главный бухгалтер (300–350 тыс.), руководитель отдела продаж лекарств (от 300 тыс.), врач-косметолог (от 300 тыс.) и руководитель отдела выкупа машин (250–300 тыс.).

Санкт-Петербург — тут больше всего предлагают водителю-экспедитору с категориями С и Е: 221–280 тысяч рублей. Дальше идут: директор по маркетингу (200–250 тыс.), менеджер по продажам запчастей (200–210 тыс.), врач-хирург (от 200 тыс.) и менеджер по продажам IT-курсов (от 200 тыс.).

Как пишет РИА «Новости», в других городах-миллионниках чаще всего самые высокие зарплаты тоже у врачей, но разных специальностей:

Воронеж — стоматолог-имплантолог (400–500 тыс.)

Уфа — стоматолог-хирург (от 200 тыс.)

Красноярск и Пермь — главные врачи стоматологии (200–500 тыс. и 350–500 тыс. соответственно)

Казань и Нижний Новгород — врачи-гинекологи (в Нижнем от 250 тыс., в Казани 200–500 тыс.)

Волгоград и Челябинск — хирурги-флебологи (150–300 тыс. и от 150 тыс.)

Но не только медики в цене. В Краснодаре хорошо платят мастерам по ремонту кондиционеров (200–300 тыс.). В Екатеринбурге — инженерам-электромонтажникам (150–200 тыс.). В Самаре — руководителям по развитию персонала (от 200 тыс.). В Ростове-на-Дону — региональному руководителю (от 150 тыс.). В Омске — менеджерам по выкупу машин (от 130 тыс.). А в Новосибирске — водителям категории Е (175–320 тыс.).

Ранее сообщалось, что по данным за апрель, больше всего вакансий в России оказалось в трёх сферах: розничная торговля, промышленность и строительство. Абсолютным лидером стал ретейл — то есть магазины и торговые сети. Компании активнее всего искали продавцов-консультантов, кассиров и администраторов магазинов.