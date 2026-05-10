10 мая, 11:12

Россиянам назвали сферы с самым высоким спросом на сотрудников

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Parilov

Ретейл, промышленность и строительство стали сферами с наибольшим количеством вакансий в России по итогам апреля. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на данные Superjob.

Лидером по числу предложений о работе стала сфера розничной торговли. Работодатели активнее всего ищут сотрудников для магазинов и торговых сетей. Наиболее востребованными позициями в ретейле аналитики назвали продавцов-консультантов, кассиров и администраторов магазинов.

Промышленность и производство заняли второе место по количеству открытых вакансий. Особенно высокий спрос сохраняется на слесарей, электриков и токарей. Среди инженерно-технических работников предприятия чаще всего нуждаются в конструкторах, технологах и механиках.

Строительная отрасль также вошла в число наиболее активных работодателей. В этой сфере востребованы электромонтажники, электрогазосварщики и слесари-сантехники. Дополнительно компании ищут инженеров-проектировщиков и специалистов по подготовке сметной документации. В перечень направлений с высоким кадровым спросом также вошли транспортная отрасль, логистика и медицина.

Минтруд расширил список профессий для альтернативной службы до 363 позиций
Ранее сообщалось, какие вакансии работодатели чаще всего предлагают россиянам пенсионного возраста. В список наиболее доступных для возрастных соискателей вошли позиции разнорабочих, поваров и пекарей, машинистов спецтехники, а также горничных, уборщиков и санитаров.

Милена Скрипальщикова
