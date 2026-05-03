Минтруд расширил список профессий для альтернативной службы до 363 позиций

В обновлённый список включили сразу несколько врачебных специальностей.

Минтруд РФ расширил перечень работ, профессий и должностей для альтернативной гражданской службы. Теперь в списке 363 позиции. Соответствующий приказ ведомства вступает в силу.

Изменения внесли в приказ Минтруда от 20 января 2025 года, говорится в документе. Речь об утверждении перечней видов работ, профессий и должностей для граждан на альтернативной службе. Также обновляют список организаций, где предусматривается прохождение такой службы, сообщает ТАСС.

Среди новых профессий появились травматолог-ортопед, невролог и офтальмолог. Также добавили водолаза, газосварщика, костюмера и лесного пожарного. В списке теперь есть настройщик пианино и роялей, токарь, такелажник, электрик, зоолог и синоптик. Ранее перечень включал 271 позицию.

Ранее в пресс-службе Минтруда сообщали, что актуализация списка связана с обновлением Общероссийского классификатора профессий. Документ вступил в силу с начала года. В классификатор добавили около 1,7 тысячи позиций. Часть из этих профессий теперь включили в перечень для прохождения альтернативной гражданской службы.

