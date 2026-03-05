Альтернативная гражданская служба в 2026 году: новые профессии, список организаций и как подать заявление Оглавление Что изменилось в 2026 году: 363 новые профессии и обновлённый классификатор Кто может претендовать на АГС: условия и основания Новые профессии: врачи, IT-специалисты, работники культуры Список организаций: где теперь можно проходить службу Особенности для коренных малочисленных народов Как подать заявление: пошаговая инструкция Сроки и график: сколько длится АГС и как проходит день Что делать, если отказали: обжалование и повторная подача Часто задаваемые вопросы: Можно ли выбрать город? Платят ли зарплату? Учитывается ли отпуск? Что изменилось в АГС в 2026 году? Новые профессии, список организаций, как подать заявление вместо армии — в материале Life.ru. 4 марта, 22:15 Альтернативная гражданская служба в 2026 году — что известно, нововведения. Обложка © ТАСС / Софья Сандурская

В Российской Федерации существует возможность прохождения альтернативной гражданской службы. Данная форма исполнения воинской повинности позволяет гражданам осуществлять трудовую деятельность в организациях, находящихся в ведении государства, при этом сохраняя верность своим внутренним убеждениям. С начала 2026 года система альтернативной гражданской службы (АГС) претерпела трансформацию, которая расширила перечень доступных для прохождения службы профессий.

Что изменилось в 2026 году: 363 новые профессии и обновлённый классификатор

Перечень должностей и видов работ, доступных для прохождения альтернативной гражданской службы, определяется в соответствии с нормативным актом «Об утверждении перечней видов работ, профессий, должностей, на которых могут быть заняты граждане, проходящие альтернативную гражданскую службу, и организаций, где предусматривается прохождение альтернативной гражданской службы», который был утверждён приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 20 января 2025 года.

Минтруд России обновил перечень профессий для АГС, расширив до 363 позиций, а число организаций увеличилось с 1798 до 1927.

Список профессий, подходящих для АГС в 2026 году:

кондуктор;

лифтёр;

животновод;

рыбак прибрежного лова;

медицинский психолог;

художник-конструктор;

судмедэксперт;

специалист по защите информации;

пекарь;

няня;

лесничий;

гардеробщик;

артист балета, цирка, драмы;

дорожный рабочий и другие.

Особая категория — должности в организациях вооружённых сил и других силовых структур.

При назначении граждан на альтернативную гражданскую службу принимаются во внимание их профессиональная подготовка, полученная специальность, стаж работы и состояние здоровья.

Военный комиссариат может принять во внимание и предпочтения призывника относительно направления деятельности и места прохождения службы. Тем не менее итоговое решение основывается на потребностях соответствующих организаций.

Список работ, входящих в понятие альтернативной гражданской службы, предоставляет возможности для трудоустройства лиц, имеющих различные уровни образования и профессиональной квалификации.

Ключевые изменения в обновлённом списке:

Уточнение профессий: вместо обобщённых направлений каждая специальность теперь разделена на узкие профили, соответствующие конкретным видам деятельности.

Расширение медицинских специальностей: общие категории «врач» и «врач-специалист» заменены конкретными направлениями, такими как кардиолог, онколог, гематолог, травматолог-ортопед, невролог, офтальмолог и другие.

Совершенствование блока экстренной медицинской помощи: включены новые позиции, связанные с оказанием скорой помощи и приёмом пациентов, включая врачей скорой помощи, врачей выездных бригад СМП, врачей приёмных отделений, профильных фельдшеров скорой помощи и специалистов по обработке вызовов.

Расширение перечня организаций для представителей коренных малочисленных народов России: при выборе учреждений учитывались традиционный образ жизни и народные промыслы.

Кто может претендовать на АГС: условия и основания

Граждане Российской Федерации имеют возможность пройти альтернативную гражданскую службу (АГС) в 2026-м вместо военной по двум основным причинам:

Несоответствие службы военным убеждениям или религиозным воззрениям: закон предоставляет право на АГС, если прохождение военной службы противоречит личным убеждениям или религиозным взглядам гражданина. Принадлежность к коренным малочисленным народам со значительной продолжительностью ведения традиционного образа жизни и хозяйствования: эта категория включает граждан, являющихся представителями коренных малочисленных народов Российской Федерации, чья традиционная хозяйственная деятельность и образ жизни в силу исторических и культурных факторов требуют освобождения от военной службы.

Для подачи заявления на прохождение АГС гражданину не требуется демонстрировать многолетнюю приверженность антимилитаристским идеям или регулярное посещение богослужений. Основанием для удовлетворения ходатайства является наличие у призывника убеждений, которые объективно делают невозможным прохождение военной службы, и способность аргументированно изложить их перед призывной комиссией.

Новые профессии: врачи, IT-специалисты, работники культуры

Как уже говорилось выше, Минтруд Российской Федерации внёс изменения в список доступных профессий, расширив его до 363 новых позиций, а количество участвующих в программе организаций возросло с 1798 до 1927.

Ключевым отличием обновлённого списка стала расширенная конкретизация специализаций. В то время как ранее многочисленные виды деятельности группировались в общие категории, теперь они дифференцированы в соответствии с конкретными направлениями профессиональной практики.

Число медицинских специализаций возросло более чем втрое. Впервые в перечне отдельно определены востребованные в общественном здравоохранении направления.

В список включены следующие медицинские работники:

Узкие специалисты. Появились отдельные категории для врачей стационаров, имеющих ключевое значение: травматолог-ортопед, невролог, офтальмолог, оториноларинголог, уролог, нейрохирург и сердечно-сосудистый хирург.

Диагносты и специалисты по высокотехнологичной помощи. Выделены специальности, необходимые для современной диагностики: врач ультразвуковой диагностики, врач функциональной диагностики, врач-рентгенолог, врач клинической лабораторной диагностики, врач-эндоскопист.

Специалисты для амбулаторно-поликлинического звена. Для первичного звена здравоохранения доступны участковый врач-терапевт, врач общей практики (семейный врач) и участковый врач-педиатр.

Средний медицинский персонал. Значительное число позиций отведено медицинским сёстрам различных направлений (операционные, процедурные, по массажу), фельдшерам (включая службу скорой медицинской помощи), акушерам, зубным техникам и лаборантам.

В 2026 годах в список были включены новые специальности в сфере информационных технологий, экологии, социального предпринимательства.

Среди работников культуры в обновлённом перечне есть, например, такие профессии: настройщик пианино и роялей, реставратор памятников деревянного зодчества, артист мимического ансамбля, зоолог, костюмер, сиделка, синоптик и воздушный гимнаст.

Список организаций: где теперь можно проходить службу

Проходить альтернативную гражданскую службу (АГС) в 2026 году можно не только в медицинских учреждениях и социальных интернатах, но и в организациях, таких как Российские железные дороги (РЖД) и Почта России.

В расширенный перечень мест для прохождения АГС включены лесничества, психоневрологические диспансеры, школы-интернаты, а также учреждения культуры, в том числе театры и музеи. Данное расширение стало возможным благодаря введению в действие нового классификатора профессий, который обеспечил более детальную проработку многих специальностей.

Важным нововведением является то, что впервые определены учреждения для прохождения АГС на территориях новых регионов Российской Федерации: Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, а также Запорожской и Херсонской областей.

Особенности для коренных малочисленных народов

Одним из ключевых изменений в актуализированном перечне профессий, доступных для прохождения альтернативной гражданской службы (АГС) в 2026 году, является увеличение числа организаций, куда могут быть направлены представители коренных малочисленных народов Российской Федерации.

Выбор данных учреждений осуществлялся с акцентом на сохранение связи с традиционным укладом жизни и народными ремёслами, свойственными указанным этносам. Такая мера призвана гарантировать, что прохождение службы не повлечёт за собой полного отрыва граждан от их естественной социокультурной среды обитания и жизнедеятельности.

Как подать заявление: пошаговая инструкция

С 2026 года призыв на военную службу в России осуществляется на протяжении всего года — с 1 января по 31 декабря. Основная часть призывников отправляется в армию в два периода: с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.

Подать заявление о замене военной службы на АГС возможно в следующие сроки:

до 1 апреля — для граждан, подлежащих призыву с 1 октября по 31 декабря текущего года;

до 1 октября — для граждан, подлежащих призыву с 1 апреля по 15 июля следующего года.

Подать заявление при пропущенных сроках можно при наличии уважительных причин. К таким причинам могут относиться незнание о сроках, проживание за пределами России или отсутствие на воинском учёте. В случае подачи заявления после истечения срока рекомендуется в документе подробно указать причины задержки и ходатайствовать перед призывной комиссией о восстановлении срока. Однако, федеральное законодательство не содержит исчерпывающего перечня уважительных причин, оценку их обоснованности проводит призывная комиссия или суд.

В случае отказа в удовлетворении заявления это не лишает гражданина права на альтернативную гражданскую службу. Данное право является конституционным и гарантировано статьёй 59 Конституции Российской Федерации. Гражданин вправе защищать его всеми законными средствами, включая обжалование в суде.

Нормативными актами не предусмотрена единая унифицированная форма данного заявления, что позволяет составлять его в произвольной форме. Однако практика составления и подачи заявления, а также рекомендации юристов определяют перечень обязательных моментов, которые необходимо включить в текст заявления для обеспечения его юридической значимости.

Обязательные элементы заявления на АГС в 2026 году:

В верхней части заявления приводится название военного комиссариата, куда направляется документ, а также фамилия, имя и отчество руководителя этого комиссариата.

Далее фиксируются сведения о заявителе: его фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес постоянной регистрации и место фактического проживания, номер контактного телефона.

Заявление о прохождении альтернативной гражданской службы (АГС) составляется от первого лица и заверяется личной подписью заявителя.

В основной части документа излагается ходатайство о замене срочной военной службы на альтернативную гражданскую службу.

Ключевым разделом является аргументация убеждений или религиозных взглядов, несовместимых с прохождением военной службы. Заявитель подробно описывает свои мировоззренческие позиции, рассказывает о процессе их формирования, приводит реальные примеры проявления этих убеждений в быту и общественной жизни, прилагает автобиографию и характеристику.

Для заявления о зачислении на АГС не требуется применения сложных юридических терминов; приоритет отдаётся искренности и логической последовательности повествования.

Документ о желании служить на альтернативной гражданской службе становится значительно убедительнее, если заявитель приводит описания конкретных жизненных эпизодов, иллюстрирующих его принципы.

Заявление подаётся в военный комиссариат. Но для своего спокойствия вы также можете отправить заявление в несколько инстанций, например губернатору и в областной военкомат, его перенаправят в районный комиссариат для организации заседания призывной комиссии. Ваш военкомат будет обязан сделать всё прозрачно и законно. А если возникнут какие-то проблемы, то вы сможете пожаловаться в те же инстанции.

Сроки и график: сколько длится АГС и как проходит день

Продолжительность альтернативной гражданской службы регулируется статьёй 5 Федерального закона «Об альтернативной гражданской службе» и определяется в зависимости от места исполнения службы и категории призывников.

Для основной группы граждан, проходящих альтернативную службу в организациях гражданского профиля, она длится 21 месяц. Данный период в 1,75 раза больше длительности срочной военной службы по призыву, установленной с 2008 года на уровне 12 месяцев.

Иные правила применяются к гражданам, проходящим службу в структурах Вооружённых сил Российской Федерации, иных войсках, воинских формированиях и соответствующих органах.

Закон устанавливает для этой категории срок альтернативной гражданской службы в 18 месяцев. К подобным организациям относятся воинские части, где гражданский персонал может занимать позиции водителей, поваров, делопроизводителей, а также рабочих по обслуживанию зданий и сооружений.

Что делать, если отказали: обжалование и повторная подача

Решение призывной комиссии об отказе в альтернативной гражданской службе можно обжаловать в вышестоящей призывной комиссии или в судебном порядке.

Обжалование решения в вышестоящей призывной комиссии:

Составление мотивированной жалобы. Она подаётся в письменной форме с момента получения решения об отказе в АГС. В тексте необходимо указать:

• наименование призывной комиссии;

• персональные данные заявителя (Ф.И.О., дата рождения, адрес регистрации);

• дату и номер обжалуемого решения;

• конкретные основания, по которым решение считается незаконным или необоснованным;

• требования к вышестоящей призывной комиссии.

Сбор подтверждающих документов. К жалобе прилагаются копии документов, которые не были учтены при рассмотрении дела, либо иные доказательства, опровергающие выводы комиссии. Подача жалобы. Для муниципальных комиссий вышестоящей инстанцией является призывная комиссия субъекта Российской Федерации. Жалобу можно подать лично, через представителя по доверенности или отправить почтой с уведомлением о вручении.

Часто задаваемые вопросы:

Можно ли выбрать город?

Самостоятельно выбрать место для прохождения альтернативной гражданской службы (АГС) в России нельзя.

Граждане проходят АГС, как правило, за пределами территорий субъектов РФ, в которых они постоянно проживают. Если направление за пределы территорий невозможно, то по решению специально уполномоченного федерального органа исполнительной власти граждане могут быть направлены в организации, находящиеся на территориях субъектов РФ, в которых они постоянно проживают.

Платят ли зарплату?

Да, призывникам, проходящим альтернативную гражданскую службу (АГС), в 2026 году выплачивают зарплату в соответствии с занимаемой должностью и штатным расписанием организации, в которой проходит служба.

Учитывается ли отпуск?

В срок входят очередные отпуска, больничные и праздничные дни.

