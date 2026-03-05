Альтернативная гражданская служба в 2026 году: новые профессии, список организаций и как подать заявление
Оглавление
Что изменилось в АГС в 2026 году? Новые профессии, список организаций, как подать заявление вместо армии — в материале Life.ru.
Альтернативная гражданская служба в 2026 году — что известно, нововведения. Обложка © ТАСС / Софья Сандурская
В Российской Федерации существует возможность прохождения альтернативной гражданской службы. Данная форма исполнения воинской повинности позволяет гражданам осуществлять трудовую деятельность в организациях, находящихся в ведении государства, при этом сохраняя верность своим внутренним убеждениям. С начала 2026 года система альтернативной гражданской службы (АГС) претерпела трансформацию, которая расширила перечень доступных для прохождения службы профессий.
Что изменилось в 2026 году: 363 новые профессии и обновлённый классификатор
Перечень должностей и видов работ, доступных для прохождения альтернативной гражданской службы, определяется в соответствии с нормативным актом «Об утверждении перечней видов работ, профессий, должностей, на которых могут быть заняты граждане, проходящие альтернативную гражданскую службу, и организаций, где предусматривается прохождение альтернативной гражданской службы», который был утверждён приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 20 января 2025 года.
Минтруд России обновил перечень профессий для АГС, расширив до 363 позиций, а число организаций увеличилось с 1798 до 1927.
Список профессий, подходящих для АГС в 2026 году:
- кондуктор;
- лифтёр;
- животновод;
- рыбак прибрежного лова;
- медицинский психолог;
- художник-конструктор;
- судмедэксперт;
- специалист по защите информации;
- пекарь;
- няня;
- лесничий;
- гардеробщик;
- артист балета, цирка, драмы;
- дорожный рабочий и другие.
Особая категория — должности в организациях вооружённых сил и других силовых структур.
Альтернативная гражданская служба в 2026 году. Фото © ТАСС / Алексей Белкин / NEWS.ru
При назначении граждан на альтернативную гражданскую службу принимаются во внимание их профессиональная подготовка, полученная специальность, стаж работы и состояние здоровья.
Военный комиссариат может принять во внимание и предпочтения призывника относительно направления деятельности и места прохождения службы. Тем не менее итоговое решение основывается на потребностях соответствующих организаций.
Список работ, входящих в понятие альтернативной гражданской службы, предоставляет возможности для трудоустройства лиц, имеющих различные уровни образования и профессиональной квалификации.
Ключевые изменения в обновлённом списке:
- Уточнение профессий: вместо обобщённых направлений каждая специальность теперь разделена на узкие профили, соответствующие конкретным видам деятельности.
- Расширение медицинских специальностей: общие категории «врач» и «врач-специалист» заменены конкретными направлениями, такими как кардиолог, онколог, гематолог, травматолог-ортопед, невролог, офтальмолог и другие.
- Совершенствование блока экстренной медицинской помощи: включены новые позиции, связанные с оказанием скорой помощи и приёмом пациентов, включая врачей скорой помощи, врачей выездных бригад СМП, врачей приёмных отделений, профильных фельдшеров скорой помощи и специалистов по обработке вызовов.
- Расширение перечня организаций для представителей коренных малочисленных народов России: при выборе учреждений учитывались традиционный образ жизни и народные промыслы.
Кто может претендовать на АГС: условия и основания
Граждане Российской Федерации имеют возможность пройти альтернативную гражданскую службу (АГС) в 2026-м вместо военной по двум основным причинам:
- Несоответствие службы военным убеждениям или религиозным воззрениям: закон предоставляет право на АГС, если прохождение военной службы противоречит личным убеждениям или религиозным взглядам гражданина.
- Принадлежность к коренным малочисленным народам со значительной продолжительностью ведения традиционного образа жизни и хозяйствования: эта категория включает граждан, являющихся представителями коренных малочисленных народов Российской Федерации, чья традиционная хозяйственная деятельность и образ жизни в силу исторических и культурных факторов требуют освобождения от военной службы.
Причины для альтернативной гражданской службы. Фото © Life.ru
Для подачи заявления на прохождение АГС гражданину не требуется демонстрировать многолетнюю приверженность антимилитаристским идеям или регулярное посещение богослужений. Основанием для удовлетворения ходатайства является наличие у призывника убеждений, которые объективно делают невозможным прохождение военной службы, и способность аргументированно изложить их перед призывной комиссией.
Новые профессии: врачи, IT-специалисты, работники культуры
Как уже говорилось выше, Минтруд Российской Федерации внёс изменения в список доступных профессий, расширив его до 363 новых позиций, а количество участвующих в программе организаций возросло с 1798 до 1927.
Ключевым отличием обновлённого списка стала расширенная конкретизация специализаций. В то время как ранее многочисленные виды деятельности группировались в общие категории, теперь они дифференцированы в соответствии с конкретными направлениями профессиональной практики.
Число медицинских специализаций возросло более чем втрое. Впервые в перечне отдельно определены востребованные в общественном здравоохранении направления.
В список включены следующие медицинские работники:
- Узкие специалисты. Появились отдельные категории для врачей стационаров, имеющих ключевое значение: травматолог-ортопед, невролог, офтальмолог, оториноларинголог, уролог, нейрохирург и сердечно-сосудистый хирург.
- Диагносты и специалисты по высокотехнологичной помощи. Выделены специальности, необходимые для современной диагностики: врач ультразвуковой диагностики, врач функциональной диагностики, врач-рентгенолог, врач клинической лабораторной диагностики, врач-эндоскопист.
- Специалисты для амбулаторно-поликлинического звена. Для первичного звена здравоохранения доступны участковый врач-терапевт, врач общей практики (семейный врач) и участковый врач-педиатр.
- Средний медицинский персонал. Значительное число позиций отведено медицинским сёстрам различных направлений (операционные, процедурные, по массажу), фельдшерам (включая службу скорой медицинской помощи), акушерам, зубным техникам и лаборантам.
В 2026 годах в список были включены новые специальности в сфере информационных технологий, экологии, социального предпринимательства.
Среди работников культуры в обновлённом перечне есть, например, такие профессии: настройщик пианино и роялей, реставратор памятников деревянного зодчества, артист мимического ансамбля, зоолог, костюмер, сиделка, синоптик и воздушный гимнаст.
Список организаций: где теперь можно проходить службу
Проходить альтернативную гражданскую службу (АГС) в 2026 году можно не только в медицинских учреждениях и социальных интернатах, но и в организациях, таких как Российские железные дороги (РЖД) и Почта России.
В расширенный перечень мест для прохождения АГС включены лесничества, психоневрологические диспансеры, школы-интернаты, а также учреждения культуры, в том числе театры и музеи. Данное расширение стало возможным благодаря введению в действие нового классификатора профессий, который обеспечил более детальную проработку многих специальностей.
Важным нововведением является то, что впервые определены учреждения для прохождения АГС на территориях новых регионов Российской Федерации: Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, а также Запорожской и Херсонской областей.
Особенности для коренных малочисленных народов
Одним из ключевых изменений в актуализированном перечне профессий, доступных для прохождения альтернативной гражданской службы (АГС) в 2026 году, является увеличение числа организаций, куда могут быть направлены представители коренных малочисленных народов Российской Федерации.
Выбор данных учреждений осуществлялся с акцентом на сохранение связи с традиционным укладом жизни и народными ремёслами, свойственными указанным этносам. Такая мера призвана гарантировать, что прохождение службы не повлечёт за собой полного отрыва граждан от их естественной социокультурной среды обитания и жизнедеятельности.
Как подать заявление: пошаговая инструкция
С 2026 года призыв на военную службу в России осуществляется на протяжении всего года — с 1 января по 31 декабря. Основная часть призывников отправляется в армию в два периода: с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.
Как подать заявление на альтернативную гражданскую службу. Фото © Shutterstock / FOTODOM / fizkes
Подать заявление о замене военной службы на АГС возможно в следующие сроки:
- до 1 апреля — для граждан, подлежащих призыву с 1 октября по 31 декабря текущего года;
- до 1 октября — для граждан, подлежащих призыву с 1 апреля по 15 июля следующего года.
Подать заявление при пропущенных сроках можно при наличии уважительных причин. К таким причинам могут относиться незнание о сроках, проживание за пределами России или отсутствие на воинском учёте. В случае подачи заявления после истечения срока рекомендуется в документе подробно указать причины задержки и ходатайствовать перед призывной комиссией о восстановлении срока. Однако, федеральное законодательство не содержит исчерпывающего перечня уважительных причин, оценку их обоснованности проводит призывная комиссия или суд.
В случае отказа в удовлетворении заявления это не лишает гражданина права на альтернативную гражданскую службу. Данное право является конституционным и гарантировано статьёй 59 Конституции Российской Федерации. Гражданин вправе защищать его всеми законными средствами, включая обжалование в суде.
Нормативными актами не предусмотрена единая унифицированная форма данного заявления, что позволяет составлять его в произвольной форме. Однако практика составления и подачи заявления, а также рекомендации юристов определяют перечень обязательных моментов, которые необходимо включить в текст заявления для обеспечения его юридической значимости.
Обязательные элементы заявления на АГС в 2026 году:
- В верхней части заявления приводится название военного комиссариата, куда направляется документ, а также фамилия, имя и отчество руководителя этого комиссариата.
- Далее фиксируются сведения о заявителе: его фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес постоянной регистрации и место фактического проживания, номер контактного телефона.
- Заявление о прохождении альтернативной гражданской службы (АГС) составляется от первого лица и заверяется личной подписью заявителя.
- В основной части документа излагается ходатайство о замене срочной военной службы на альтернативную гражданскую службу.
- Ключевым разделом является аргументация убеждений или религиозных взглядов, несовместимых с прохождением военной службы. Заявитель подробно описывает свои мировоззренческие позиции, рассказывает о процессе их формирования, приводит реальные примеры проявления этих убеждений в быту и общественной жизни, прилагает автобиографию и характеристику.
Для заявления о зачислении на АГС не требуется применения сложных юридических терминов; приоритет отдаётся искренности и логической последовательности повествования.
Документ о желании служить на альтернативной гражданской службе становится значительно убедительнее, если заявитель приводит описания конкретных жизненных эпизодов, иллюстрирующих его принципы.
Заявление подаётся в военный комиссариат. Но для своего спокойствия вы также можете отправить заявление в несколько инстанций, например губернатору и в областной военкомат, его перенаправят в районный комиссариат для организации заседания призывной комиссии. Ваш военкомат будет обязан сделать всё прозрачно и законно. А если возникнут какие-то проблемы, то вы сможете пожаловаться в те же инстанции.
Сроки и график: сколько длится АГС и как проходит день
Продолжительность альтернативной гражданской службы регулируется статьёй 5 Федерального закона «Об альтернативной гражданской службе» и определяется в зависимости от места исполнения службы и категории призывников.
Сколько длится альтернативная гражданская служба. Фото © ТАСС / Александр Щербак
Для основной группы граждан, проходящих альтернативную службу в организациях гражданского профиля, она длится 21 месяц. Данный период в 1,75 раза больше длительности срочной военной службы по призыву, установленной с 2008 года на уровне 12 месяцев.
Иные правила применяются к гражданам, проходящим службу в структурах Вооружённых сил Российской Федерации, иных войсках, воинских формированиях и соответствующих органах.
Закон устанавливает для этой категории срок альтернативной гражданской службы в 18 месяцев. К подобным организациям относятся воинские части, где гражданский персонал может занимать позиции водителей, поваров, делопроизводителей, а также рабочих по обслуживанию зданий и сооружений.
Что делать, если отказали: обжалование и повторная подача
Решение призывной комиссии об отказе в альтернативной гражданской службе можно обжаловать в вышестоящей призывной комиссии или в судебном порядке.
Обжалование решения в вышестоящей призывной комиссии:
- Составление мотивированной жалобы. Она подаётся в письменной форме с момента получения решения об отказе в АГС. В тексте необходимо указать:
• наименование призывной комиссии;
• персональные данные заявителя (Ф.И.О., дата рождения, адрес регистрации);
• дату и номер обжалуемого решения;
• конкретные основания, по которым решение считается незаконным или необоснованным;
• требования к вышестоящей призывной комиссии.
- Сбор подтверждающих документов. К жалобе прилагаются копии документов, которые не были учтены при рассмотрении дела, либо иные доказательства, опровергающие выводы комиссии.
- Подача жалобы. Для муниципальных комиссий вышестоящей инстанцией является призывная комиссия субъекта Российской Федерации. Жалобу можно подать лично, через представителя по доверенности или отправить почтой с уведомлением о вручении.
Часто задаваемые вопросы:
Можно ли выбрать город?
Самостоятельно выбрать место для прохождения альтернативной гражданской службы (АГС) в России нельзя.
Граждане проходят АГС, как правило, за пределами территорий субъектов РФ, в которых они постоянно проживают. Если направление за пределы территорий невозможно, то по решению специально уполномоченного федерального органа исполнительной власти граждане могут быть направлены в организации, находящиеся на территориях субъектов РФ, в которых они постоянно проживают.
Платят ли зарплату?
Да, призывникам, проходящим альтернативную гражданскую службу (АГС), в 2026 году выплачивают зарплату в соответствии с занимаемой должностью и штатным расписанием организации, в которой проходит служба.
Учитывается ли отпуск?
В срок входят очередные отпуска, больничные и праздничные дни.