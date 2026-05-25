Россиянам напомнили о дополнительном отпуске при ненормированном режиме работы

Сотрудник с ненормированным рабочим графиком должен получать как минимум 31 календарный день оплачиваемого отпуска в год, заявил кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин. По его словам, ненормированный день — это не повод постоянно оставлять человека сверхурочно.

Согласно 101‑й статье ТК РФ, привлекать к работе за пределами установленной продолжительности можно только эпизодически и по распоряжению начальства. Перечень таких должностей фиксируется в коллективном договоре или локальном акте, подчеркнул экономист. При этом работникам с ненормированным режимом полагается дополнительный оплачиваемый отдых, что прописано в статьях 116 и 119 ТК РФ.

Его продолжительность определяет коллективный договор или внутренние правила, но она не может быть короче трёх календарных дней. Таким образом, 31 день вместо стандартных 28 — это лишь нижняя граница, в конкретной организации дополнительный отпуск может оказаться и больше, если такое условие закреплено во внутренних документах, уточнил собеседник «Газеты.ru».

Кстати, в условиях аномальной жары работодатель имеет право перевести сотрудников на дистанционную работу, а также временно сократить продолжительность рабочего дня. СанПиН 1.2.3685-21 устанавливает конкретные нормы.