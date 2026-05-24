Выходные и отпуск больше не помогают? Врач назвала главный симптом выгорания

Ранние проявления эмоционального выгорания позволяют вовремя заметить проблему и предотвратить переход состояния в хроническую форму, которая начинает влиять на здоровье, работу и личную жизнь. Об этом «Газете.ru» рассказала психоаналитический психотерапевт и психолог Мария Игнатьева.

Первым тревожным сигналом она называет постоянную усталость, которая не исчезает даже после отдыха.

«Это самый характерный и при этом самый игнорируемый симптом. Выходные не помогают восстановиться, отпуск дает облегчение лишь на пару дней, а утро начинается с ощущения, будто вы и не спали. Когда отдых перестает работать должным образом, это означает, что истощение масштабнее обычной физической усталости», — объяснила специалист.

Второй признак связан со снижением концентрации и падением продуктивности. Привычные задачи требуют больше времени и усилий, чаще появляются ошибки и ощущение «затуманенной головы». По словам психолога, нервная система в условиях перегрузки начинает экономить ресурсы, в первую очередь сокращая их для внимания и памяти, из-за чего когнитивные функции работают в стрессовом режиме.

Третьим симптомом становится эмоциональное отдаление и раздражительность. То, что раньше вызывало интерес или радость, перестает откликаться, а общение с окружающими может восприниматься как нагрузка.

Четвертый маркер — утрата смысла и мотивации. Даже любимая деятельность перестает приносить удовлетворение, а вопрос «зачем я всё это делаю?» не находит ответа, что свидетельствует о внутреннем обесценивании прежних ориентиров.

Пятый признак — телесные проявления без явных медицинских причин: головные боли, нарушения сна, частые простуды, мышечное напряжение и проблемы с пищеварением. Как пояснила специалист, такие состояния могут быть формой соматизации, когда организм через физические симптомы сигнализирует о длительном психоэмоциональном истощении.

