«Мы не можем жить в иллюзии»: Как выйти из режима перманентного стресса

Российское общество живёт в состоянии перманентного стресса: количество обращений к психологам за последние два года выросло почти в полтора раза, а продажи антидепрессантов только за первый квартал 2026 года увеличились на 22%, рассказал эксперт Роман Крастелёв. По его словам, почти треть россиян демонстрирует высокий уровень тревожно-депрессивной симптоматики. Тревога перестала быть точечной реакцией на конкретную угрозу и стала хронической.

При этом сама по себе тревога — нормальный эволюционный механизм: страх потерять работу заставляет быть ответственнее, беспокойство о здоровье — пройти диспансеризацию, а переживания за близких — бережнее относиться к общению, пояснил специалист. Он отметил, что грань патологии наступает тогда, когда тревога не уходит даже в безопасной обстановке, нарушает сон, аппетит, мешает работать и общаться.

Собеседник RuNews24.ru призвал не стыдиться искать помощи, ведь обращение к психологам — это не слабость, а взросление. Кроме того, нужна системная государственная поддержка: бесплатная психологическая помощь должна быть доступна каждому. Также важно развивать культуру самопомощи.

«Я работаю в вузе и вижу, как молодые люди замыкаются в себе. Наиболее уязвимая группа — люди 25–34 лет с низкими доходами. Их нельзя оставлять один на один с такими проблемами. Мы не можем жить в иллюзии, что завтра станет легче. Но можем научиться справляться, не разрушая себя. Если тревога мешает жить — пора к специалисту», — заключил эксперт.

Напомним, российский рынок антидепрессантов в 2025 году показал рекордный рост, достигнув оборота в 20,5 млрд рублей, что на 36% больше, чем годом ранее. А за два первых месяца 2026 года Петербург обогнал Москву и занял первое место среди российских городов по среднедушевому потреблению антидепрессантов.