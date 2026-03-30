Петербург обогнал Москву по объёмам продаж антидепрессантов

Анализ RNC Pharma показал, что в первые два месяца года Санкт-Петербург занял первое место среди российских городов по среднедушевому потреблению антидепрессантов. В январе-феврале в Северной столице было продано 56 упаковок на тысячу жителей, что значительно превышает аналогичный показатель в Москве, где он не достиг 50 упаковок на тысячу человек.

Как отмечает РБК, это не новая тенденция: ещё в прошлом году Петербург возглавлял список крупных городов по этому показателю, с 311,8 упаковками на 1000 человек, в то время как общероссийский уровень составлял 156 упаковок.

Согласно статистическим данным, Москва заняла вторую позицию в общероссийском рейтинге потребления антидепрессантов на душу населения, продемонстрировав показатель в 284,7 упаковок на тысячу жителей. За январь-февраль 2026 года общий объём покупок антидепрессантов в России превысил 4,1 миллиона упаковок, что составило более 3,6 миллиарда рублей.

RNC Pharma объясняет рост спроса на антидепрессанты сочетанием факторов: напряжённым ритмом жизни в мегаполисах, климатом и лучшей доступностью медпомощи. Компания фиксирует увеличение спроса весной и осенью, с максимальным потреблением к концу года.

Ранее обсуждалась инициатива по расширению программы лекарственного обеспечения в рамках системы ОМС с возможностью бесплатного или частично оплачиваемого предоставления антидепрессантов гражданам, испытывающим финансовые трудности. Речь идёт о включении в систему лекарственного обеспечения антидепрессантов, назначаемых по медицинским показаниям при амбулаторном лечении депрессивных расстройств.