Цена спокойствия: Россияне потратили на антидепрессанты сумму, равную 1225 квартирам в Москве

В 2025 году расходы россиян на антидепрессанты достигли 19,6 млрд рублей, что на 36% больше, чем годом ранее. Рост рынка фиксируется уже третий год подряд. Об этом стало известно Mash Money.

В натуральном выражении объём продаж составил 23,6 млн упаковок. При этом в сравнительных «эквивалентах» сумма расходов сопоставима примерно с 13 тысячами «Ролексов», 1225 однокомнатными квартирами в Москве, 392 автомобилями Rolls-Royce или 245 островами. Отмечается, что по сравнению с 2024 годом фармацевтический рынок заработал на антидепрессантах на 36% больше. Положительная динамика сохраняется с 2022 года.

Основной объём расходов пришёлся на жителей крупных городов. Лидером по доле затрат стала Москва — 21,5% от общего объёма. Далее следуют Московская область с 9,3% и Санкт-Петербург с 9,2%. Аналитики указывают, что рост рынка во многом связан не только с увеличением потребления, но и с переходом на более дорогие и современные препараты. По их данным, потребители всё чаще выбирают более новые антидепрессанты, ориентируясь на их эффективность и свойства.

Ранее обсуждалась инициатива по расширению программы лекарственного обеспечения в рамках системы обязательного медицинского страхования (ОМС) с возможностью бесплатного или частично оплачиваемого предоставления антидепрессантов гражданам, испытывающим финансовые трудности. Речь идёт о включении в систему лекарственного обеспечения антидепрессантов, назначаемых по медицинским показаниям при амбулаторном лечении депрессивных расстройств.