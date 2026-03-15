Психолог рассказала, как пережить весну без антидепрессантов

После зимы многие жалуются на упадок сил, раздражительность и плохое настроение, обратила внимание клинический психолог Галина Лайшева. Она объяснила в интервью «Газете.ru», как отличить сезонную хандру от депрессии и сохранить ментальное здоровье без таблеток.

Хандра обычно имеет внешние причины и проходит после отдыха. При депрессии симптомы длятся неделями, не связаны напрямую с событиями, пропадает способность испытывать удовольствие, появляются апатия, нарушения сна, чувство безнадежности. В таких случаях антидепрессанты необходимы, но назначать их должен врач. Важно не демонизировать их, но и не принимать при любой хандре.

Если речь о сезонной усталости, начните с анализа источников стресса. Ведите дневник, выявляйте триггеры, ищите способы снизить напряжение. Наладьте режим сна, добавьте физическую активность. Планируйте небольшие приятные занятия: встречи с друзьями, прогулки, хобби. Баланс полезных и приятных дел важен: без удовольствия легко истощиться и почувствовать себя ненужным.

«Весенняя хандра в большинстве случаев — временное состояние. Но она может стать поводом внимательнее посмотреть на свою жизнь: достаточно ли в ней отдыха, движения, общения и дел, которые действительно важны», — заключила специалист.

К слову, весна влияет на настроение не только из-за биологии, но и из-за социального давления. Главная проблема — навязанные извне установки: «обновись», «стань лучше», «пора худеть к лету». Это вызывает тревогу, особенно у людей в постоянной гонке.