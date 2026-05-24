Тихий враг здоровья: Онколог рассказала, может ли стресс спровоцировать рак

Хроническое эмоциональное напряжение может серьёзно подорвать здоровье и рассматривается как фактор, способный косвенно повышать риски развития онкологических заболеваний, хотя прямой причинно-следственной связи между стрессом и раком не установлено. Об этом «Газете.ru» рассказала врач-онколог Виолетта Пурцхванидзе.

По словам специалиста, стресс — это естественный механизм реакции организма на угрозу, который в краткосрочной перспективе даже помогает мобилизовать силы. Однако при длительном воздействии он превращается в фактор истощения.

«Кратковременный стресс даже полезен – ведь он активизирует ресурсы организма, помогает преодолеть трудности. А вот когда напряжение становится постоянным, это превращается в серьёзную угрозу для здоровья», — объяснила она.

При хроническом стрессе в организме постоянно выделяются гормоны адреналин, кортизол и норадреналин. Их длительное воздействие приводит к перегрузке сердечно-сосудистой системы, снижению иммунной защиты и нарушению работы обменных процессов, что делает организм более уязвимым к заболеваниям.

Современная медицина, по её словам, не считает стресс прямой причиной рака, однако подтверждает его влияние через ослабление иммунитета, усиление воспалительных процессов и ухудшение общего состояния организма. Дополнительным фактором риска становятся изменения поведения — вредные привычки, нарушения сна и питания, а также позднее обращение за медицинской помощью.

