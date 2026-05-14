Мозг не восстанавливается: Раскрыта главная причина, почему организм начинает «сыпаться» после 30

Головные боли, хроническая усталость, тревожность и бессонница — к 30–40 годам многие сталкиваются с этим набором проблем. Врач-невролог Дмитрий Макаров в беседе с Life.ru объяснил, почему организм начинает давать сбой и в каких случаях не стоит откладывать визит к врачу. По его словам, выделить среди этих симптомов одну главную проблему почти невозможно — чаще всего это звенья одной цепи.

Одной из самых частых жалоб у пациентов среднего возраста становятся головные боли напряжения — давящие, сжимающие, «как обруч». Они возникают к концу рабочего дня после многочасовой работы за компьютером. Также нередко встречаются мигрени с пульсацией, тошнотой и светобоязнью. Их могут провоцировать стресс, недосып и даже банальное обезвоживание.

Если усталость не проходит месяцами и усиливается после нагрузки, тогда можно говорить о синдроме хронической усталости. Риск его развития как раз приходится на 30–40 лет. Дмитрий Макаров Врач-невролог, детский невролог

Ещё одна распространённая проблема — тревожность. Количество обязанностей и уровень ответственности растут: работа, семья, финансовые трудности, забота о стареющих родителях. Постоянное напряжение начинает влиять не только на настроение, но и на физическое состояние.

Сон у многих пациентов становится слабым местом. Людям тяжело уснуть, сон становится поверхностным и прерывистым, а утром не появляется ощущения отдыха. Кофеин, гаджеты и постоянный просмотр новостей только усугубляют ситуацию. В результате возникает замкнутый круг: недосып усиливает тревожность и головные боли, а они, в свою очередь, снова мешают нормально спать.

По словам врача, значительную роль играет и постоянный информационный шум. Мозгу тяжело существовать в бесконечном потоке соцсетей, мессенджеров и новостей. Без пауз на восстановление нервная система постепенно истощается.

Многие симптомы напрямую не связаны с серьёзными заболеваниями и часто оказываются следствием образа жизни. Сидячая работа провоцирует напряжение в шее и плечах, из-за чего возникают головные боли. Смартфоны создают дополнительную нагрузку на глаза и позвоночник, а синий свет экранов мешает выработке мелатонина — гормона, необходимого для полноценного сна.

Однако есть ситуации, когда списывать всё на усталость уже опасно. Если головная боль меняет характер, становится сильнее и не проходит, лучше не затягивать с обращением к врачу.

«Резкая, непривычно сильная головная боль, слабость в руке или ноге, перекос лица, нарушение речи, потеря сознания — повод срочно вызывать скорую помощь», — предупредил специалист.

Онемение лица или конечностей, ухудшение памяти, проблемы с координацией и тремор также относятся к тревожным симптомам. Они могут развиваться постепенно и долго восприниматься как последствия обычного стресса.

«Мы наблюдаем омоложение неврологических заболеваний: треть пациентов, перенёсших инсульт, — люди трудоспособного возраста, а доля молодых пациентов достигает 15%. Болезнь Паркинсона иногда диагностируют даже до 40 лет», — подчеркнул врач.

По словам Макарова, именно хронический стресс запускает многие подобные состояния: меняет гормональный фон, усиливает мышечное напряжение и ухудшает качество сна. В какой-то момент организм перестаёт справляться, а симптомы переходят в хроническую форму.

Часть нагрузки можно снизить и без лекарств — достаточно скорректировать образ жизни. Врач советует наладить режим сна, добавить больше движения, делать короткие дыхательные упражнения или лёгкую растяжку, а также хотя бы за час до сна откладывать гаджеты и сокращать информационный шум. Именно с этих базовых шагов начинается постепенное восстановление организма после хронического стресса.

Ранее невролог объяснил, почему у детей появляются тики и в каких случаях это требует вмешательства специалиста. Они бывают двигательными и голосовыми. Вопреки страхам родителей, это не вредность и не привычка, а непроизвольные движения, которые ребёнок не может контролировать усилием воли.