Новые связи и тренировка мозолистого тела: Почему мозг полиглотов работает лучше

Чтобы поддерживать свою мозговую деятельность на высоком уровне, следует изучать иностранные языки. Об этом рассказала невролог Галина Чудинская в беседе с «Лентой.ру». Она подчеркнула, что наш мозг очень пластичен и реагирует на «нагрузку», как мышцы в тренажёрном зале.

«Когда мы учим новый язык, в зонах, отвечающих за речь, память и внимание, формируются новые нейронные связи, а между полушариями активнее работает «мост» — мозолистое тело», — пояснила Чудинская.

Когда человек берётся за изучение нового языка, его мозг делает сложное упражнение — удерживает в памяти звуки, слова, разную грамматику, которые он дифференцирует от родной речи. При этом приходится переключаться со своего языка на иностранный, что тоже очень полезно для мозговой деятельности. В итоге человек может замедлить собственное старение, избежать деменции и других болезней преклонного возраста.

Ранее Life.ru писал, что систематическое употребление спиртного ускоряет возрастную атрофию мозга в два-три раза. У человека в 40 лет состояние органа на МРТ может оказаться как у 60-летнего, предупреждают неврологи. Этанол является прямым нейротоксином: со временем он уничтожает нервные клетки. Особенно сильно страдает гиппокамп — зона, отвечающая за память и регуляцию эмоций.