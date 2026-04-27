Названы три неочевидные привычки россиян, которые ускоряют старение кожи
Дерматолог Скорогудаева: Из-за подпирания щёк руками ускоряется старение кожи
Привычка подпирать щёку рукой может ускорить старение кожи, предупредила дерматолог Ирина Скорогудаева. По её словам, даже кратковременное, но регулярное давление на лицо приводит к смещению мягких тканей и углублению складок, что особенно заметно после 40 лет, когда кожа теряет эластичность. Аналогичный эффект возникает и при сне лицом в подушку.
Кроме того, на состояние кожи негативно влияют частые колебания веса, из-за которых она растягивается и теряет тонус. Для сохранения молодости важно спать на спине или использовать специальные подушки, избегать давления на лицо и тщательно ухаживать за кожей. Важную роль играет и питание: достаточное количество белка способствует выработке коллагена, а избыток сахара вредит.
«В целом же нужно следить за собой и в течение дня стараться не деформировать, не сминать кожу, отказываясь в том числе от привычки сидеть, подпирая щёки руками», — отметила эксперт в интервью «Москве 24».
Кстати, искусственный загар в солярии приносит организму куда больше вреда, чем естественное солнце. Частые процедуры могут провоцировать преждевременное старение кожи и другие недуги, предупредила врач-онколог.
