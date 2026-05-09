Не путать с депрессией! Почему наш мозг всё время тревожится и чем это полезно

Высокая тревожность объясняется тем, что люди мобилизуются, чтобы ответить на вызовы, потому что тревога — это эволюционно выработанный механизм, позволяющий справляться с неожиданными, сложными и опасными ситуациями, рассказал в эфире радио «Комсомольская правда» профессор РАН, доктор психологических наук Тимофей Нестик.

По словам учёного, когда он слышит беспокойство коллег-социологов по поводу высокого уровня тревожности в России, ему кажется, что это как раз и есть естественная мобилизация психики перед лицом вызовов. Однако тревогу не стоит путать с депрессией.

«Гораздо опаснее в этом смысле депрессия, потому что она связана с переживанием безнадёжности, бессилия», — цитирует эксперта kp.ru.