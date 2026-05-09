«Двойная нагрузка»: Почему миллениалы стали самым тревожным поколением России

Самым тревожным поколением в России оказались миллениалы. Согласно опросу ВЦИОМ, 40% россиян живут в постоянном стрессе, а с 2022 года этот показатель вырос почти в полтора раза, причём больше всего страдают именно люди среднего возраста, обратил внимание клинический психолог Илья Ахмедов.

По его мнению, повышенная тревожность миллениалов — это логичное следствие их жизненного контекста, а не особенность характера. Они росли с установкой, что нужно добиться стабильности, но столкнулись с миром нехватки стабильности. Теперь миллениалы находятся в самом нагруженном периоде: работа, деньги, дети, жильё, родители. В итоге возникает постоянный разрыв между ожиданием и реальностью.

«Ещё один фактор — «двойная нагрузка». С одной стороны давление быть успешным, с другой — необходимость заботиться о семье, что усиливает чувство ответственности и уязвимости», — заключил собеседник «Вечерней Москвы».

