Счастья привалило: Число радостных россиян увеличилось на 1%

Около трети россиян в последние дни чаще испытывали позитивные эмоции. Такие данные привёл опрос аналитического центра ВЦИОМ.

В апреле 35% респондентов назвали себя жизнерадостными, в январе показатель был на уровне 34%. При этом доля тех, кто ощущает тревогу, выросла до 25% против 23% в начале года.

Самыми оптимистичными оказались зумеры — на них приходится 44% среди тех, кто чаще испытывает положительные эмоции. Наиболее тревожной группой стали младшие миллениалы 1992–2000 годов рождения — 41% среди испытывающих негатив.

Чаще всего тревогу отмечают жители Москвы и Санкт-Петербурга. В то же время более спокойный настрой характерен для населения небольших городов и сёл — там доля жизнерадостных достигает 39%.

