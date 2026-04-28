Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

28 апреля, 10:48

Счастья привалило: Число радостных россиян увеличилось на 1%

ВЦИОМ: 35% россиян сообщили о позитивных эмоциях в последние дни

Обложка © Life.ru

Около трети россиян в последние дни чаще испытывали позитивные эмоции. Такие данные привёл опрос аналитического центра ВЦИОМ.

В апреле 35% респондентов назвали себя жизнерадостными, в январе показатель был на уровне 34%. При этом доля тех, кто ощущает тревогу, выросла до 25% против 23% в начале года.

Самыми оптимистичными оказались зумеры — на них приходится 44% среди тех, кто чаще испытывает положительные эмоции. Наиболее тревожной группой стали младшие миллениалы 1992–2000 годов рождения — 41% среди испытывающих негатив.

Чаще всего тревогу отмечают жители Москвы и Санкт-Петербурга. В то же время более спокойный настрой характерен для населения небольших городов и сёл — там доля жизнерадостных достигает 39%.

«Гормоны счастья» включаются сами: Как превратить велосипед в работающий антистресс

Ранее Life.ru сообщал, что бананы способны влиять на настроение человека и снижать уровень стресса. В этих фруктах содержится триптофан — незаменимая аминокислота, которую организм не умеет синтезировать самостоятельно.

Больше советов врачей, исследований и историй пациентов — в разделе «Здоровье» на Life.ru.

Полина Никифорова
